Семья внефракционного нардепа Надежды Савченко, которая не смогла попасть к ней вчера, вновь прибыла к зданию СИЗО СБУ.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

Как сообщила сестра нардепа Вера Савченко, они с матерью ожидают начала рабочего дня в СИЗО, чтобы увидеть Надежду Савченко. По словам родственницы, арестованного нардепа сегодня могут перевести в больницу.

Вера Савченко предположила, что ее сестру могут перевезти в Киевскую городскую клиническую больницу №3.

Она также сообщила, что на прошлой неделе у Савченко врачи брали анализы, но их результаты неизвестны.

Напомним, что Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Как сообщала "Страна", 10 апреля после обысков с изъятием в квартире народного депутата Надежды Савченко, СБУ продолжила следственные действия в офисе нардепа.