Сегодня, 11 апреля, в сирийской Латакии, где расположена авиабаза России, были зафиксированы российские многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34.

Об этом сообщает Telegram-канал Warjournal.

"В небе Латакии, где расположена российская авиабаза Хмеймим, замечены Су-34 с подвешенными противокорабельными ракетами Х-35У", - говорится в сообщении.

Фото: t.me/warjournal

В настоящее время эсминец ВМС США "Дональд Кук", оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк", а также системой противоракетной обороны "Иджис", подошел к сирийскому городу Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России, на расстояние в примерно 100 км.

В ближайшее время к "Дональду Куку" присоединится также ракетный эсминец ВМС США "Портер".

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп раздумывает о более мощном ударе по Сирии.

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