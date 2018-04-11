В Сенате США Цукерберг заявил о гонке вооружений между Facebook и Россией
На слушаниях в комитете Сената США глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что между его компанией и Россией происходит гонка вооружений в интернете.
По его словам, в Facebook ожидали от России более традиционных кибератак. Однако российская сторона постоянно изучает соцсеть, поэтому компании необходимо тратить больше на безопасность.
"Это гонка вооружений", - сказал Цукерберг. Он добавил, что это большая ошибка, то, что в Facebook не дооценили Россию.
Основатель соцсети сказал, что не может гарантировать, что компании из России не будут использовать информацию пользователей для "вмешательства" в выборы.
Также он заявил, что вопрос с Cambridge Analytica закрыт.
"Они сказали нам, что они не использовали данные и удалили их. Мы обновили нашу политику, чтобы убедиться, что мы не совершим эту ошибку вновь", - отметил Марк Цукерберг.
Ранее появилось видео выступления Марка Цукерберга в Сенате США по делу об утечке данных.
Как сообщала "Страна", Цукерберг извинился, что не заметил следов вмешательства России на выборах в США.