На слушаниях в комитете Сената США глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что между его компанией и Россией происходит гонка вооружений в интернете.

По его словам, в Facebook ожидали от России более традиционных кибератак. Однако российская сторона постоянно изучает соцсеть, поэтому компании необходимо тратить больше на безопасность.

"Это гонка вооружений", - сказал Цукерберг. Он добавил, что это большая ошибка, то, что в Facebook не дооценили Россию.

Основатель соцсети сказал, что не может гарантировать, что компании из России не будут использовать информацию пользователей для "вмешательства" в выборы.

Также он заявил, что вопрос с Cambridge Analytica закрыт.

"Они сказали нам, что они не использовали данные и удалили их. Мы обновили нашу политику, чтобы убедиться, что мы не совершим эту ошибку вновь", - отметил Марк Цукерберг.

Ранее появилось видео выступления Марка Цукерберга в Сенате США по делу об утечке данных.

Как сообщала "Страна", Цукерберг извинился, что не заметил следов вмешательства России на выборах в США.