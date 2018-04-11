"Нафтогаз Украины" надеется, что позиция Германии по реализации проекта "Северный поток -2", озвученная канцлером Ангелой Меркель, повлияет на другие страны Евросоюза.

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза" на Facebook.

"Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте "Северный поток - 2". Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины. Надеемся, что новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться по предложенным поправкам к газовой директиве, уже принятых Еврокомиссией и Европарламентом", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/NaftogazUA

Накануне Меркель на встрече с Петром Порошенко заявила, что реализация "Северного потока - 2" невозможна без определения будущей роли украинского транзита. По словам канцлера, в телефонном разговоре с Владимиром Путиным она подчеркнула, что Украина должна остаться страной-транзитером газа.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Газпроме" заявили, что никогда не говорили об отказе транзита через Украину из-за "Северного потока-2".

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