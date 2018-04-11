На Закарпатье, в районе Тячева, произошло ДТП с квадроциклом, в котором пострадало четверо местных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

9 апреля, около 22:30, полицейским поступило сообщение от медиков центральной районной больницы о том, что к ним были доставлены четверо местных жителей с травмами разной степени тяжести.

На месте полицейские установили, что четыре человека, около 19:00, двигаясь по грунтовой дороге в горной местности в пределах населенного пункта Терново, упали с квадроцикла.

За рулем квадроцикла марки Bombardier находился мужчина в возрасте 34 года, его пассажирами были три женщины в возрасте 45, 35 и 33 года. Все пострадавшие - жители с.Терново Тячевского района.

В полиции устанавливают обстоятельства и причины ДТП. По делу ведется расследование.

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