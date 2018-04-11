Трамп раздумывает о более мощном ударе по Сирии
Дональд Трамп, президент США вместе с советниками обсуждает, какой силы стоит нанести удар по Сирии в ответ на якобы применение химического оружия против мирных жителей в сирийской Думе.
Об этом пишет The New York Times.
7 апреля 2017 года США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в ответ на химатаку в Хан-Шейхуне, за которую, по словам Вашингтона, несет ответственность Дамаск.
Однако теперь, в Белом доме считают, что аналогичный по силе ответ в нынешней ситуации не возымеет должного эффекта.
"Чиновники администрации... ожидают, что любые новые удары будут более обширными, чем в прошлом году. Вопрос лишь в том, насколько более обширными", - заявил источник в Белом доме.
По его данным, возможные варианты авиа- и ракетных ударов включают в себя увеличение числа целей для удара, а также нанесение этих ударов в течение более чем одного дня.
Ранее "Страна" сообщала, что Великобритании нужно больше доказательств, чтобы ударить по Сирии - Тереза Мэй.
Также Евроконтроль предупредил авиакомпании о возможном нанесении удара по Сирии в течение 72 часов.