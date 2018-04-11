Дональд Трамп, президент США вместе с советниками обсуждает, какой силы стоит нанести удар по Сирии в ответ на якобы применение химического оружия против мирных жителей в сирийской Думе.

Об этом пишет The New York Times.

7 апреля 2017 года США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в ответ на химатаку в Хан-Шейхуне, за которую, по словам Вашингтона, несет ответственность Дамаск.

Однако теперь, в Белом доме считают, что аналогичный по силе ответ в нынешней ситуации не возымеет должного эффекта.

"Чиновники администрации... ожидают, что любые новые удары будут более обширными, чем в прошлом году. Вопрос лишь в том, насколько более обширными", - заявил источник в Белом доме.

По его данным, возможные варианты авиа- и ракетных ударов включают в себя увеличение числа целей для удара, а также нанесение этих ударов в течение более чем одного дня.

Ранее "Страна" сообщала, что Великобритании нужно больше доказательств, чтобы ударить по Сирии - Тереза Мэй.

Также Евроконтроль предупредил авиакомпании о возможном нанесении удара по Сирии в течение 72 часов.