В больнице, 9 апреля, умер 22-летний осужденный, отбывавший наказание в Лукьяновском СИЗО. В Минюсте заявили, что он бился головой о стену.

Об этом сообщает "Громадське радио".

Представитель заместителя министра юстиции Дениса Чернышева Юрий Маслак сообщил, что 3 апреля житель Киева был осужден за кражу. В тот же день его доставили в Лукьяновское СИЗО, где поместили в камеру.

"Потом он себя начал неадекватно вести и проявлять буйство - биться головой о предметы, об стену. 5 апреля его поместили в медицинскую часть, в специализированную камеру, где из-за этих ранений, которые он получил в предыдущей камере, ему стало хуже и он был госпитализирован в клиническую больницу", - рассказал пресс-секретарь.

Осужденный скончался 9 апреля в 12:40 в отделении реанимации Киевской городской клинической больницы. По предварительным данным, у мужчины диагностировали синяки, ушибы и гематомы лица, а также открытую черепно-мозговую травму. Маслак отметил, что врачи не обнаружили следов насильственной смерти.

Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что ранее в Лукьяновском СИЗО устроили День открытых дверей.

Как сообщала "Страна", за 2017 год из следственных изоляторов Украины сбежало из-под стражи 5 заключенных.