Юлию Скрипаль вывезли в госпиталь на военной базе - The Sun
Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которая вместе с ним была отравлена и госпитализирована в Солсбери, перевезли в госпиталь на военной базе.
Об этом сообщает The Sun.
Анонимный источник сообщил изданию, что Юлия Скрипаль сейчас в госпитале на военной базе ради ее собственной безопасности. Собеседник добавил, что последствия отравления нервно-паралитическим газом неизвестны и могут вновь проявиться в любой момент.
О какой именно военной базе идет речь, издание не уточняет.
По версии Лондона, за отравлением стоит Россия. В свою очередь Москва подобные обвинения отвергает.
Как сообщала "Страна", Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в Солсбери в марте. Британские власти пришли к выводу, что оба были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок".