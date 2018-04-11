Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которая вместе с ним была отравлена и госпитализирована в Солсбери, перевезли в госпиталь на военной базе.

Об этом сообщает The Sun.

Анонимный источник сообщил изданию, что Юлия Скрипаль сейчас в госпитале на военной базе ради ее собственной безопасности. Собеседник добавил, что последствия отравления нервно-паралитическим газом неизвестны и могут вновь проявиться в любой момент.

О какой именно военной базе идет речь, издание не уточняет.

По версии Лондона, за отравлением стоит Россия. В свою очередь Москва подобные обвинения отвергает.

Как сообщала "Страна", Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в Солсбери в марте. Британские власти пришли к выводу, что оба были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок".