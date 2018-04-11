Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания никогда не ставила вопрос об отказе от транзита газа через Украину.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Мы никогда не ставили вопрос об отказе от украинского транзита. Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах", - сказал Миллер.

Он добавил, что определенный транзит вполне может сохраниться, в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, но украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит.

Напомним, что во время совместного брифинга с Петром Порошенко Ангела Меркель заявила о важности транзита газа через Украину, обсуждая вопрос с газопроводом "Северный поток-2".

Как сообщала "Страна", НАК "Нафтогаз Украины" собирается обратиться с исками в суды Европы, чтобы арестовать активы "Газпрома" из-за невыполнения решения Стокгольмского арбитража.