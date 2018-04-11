В разговоре с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном Тереза Мэй заявила, что Великобритании нужно больше доказательств, чтобы участвовать в военном ответе на химическую атаку в сирийском городе Дума.

Об этом сообщает Times.

"Тереза Мэй вчера заявила президенту Дональду Трампу, что Британии нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки, которую осуществил режим Асада, прежде чем присоединяться к военному удару по Сирии", - сообщает издание.

Британский премьер не согласилась принять участие в "быстрой расплате".

По информации СМИ, в ходе внутренних обсуждений министр иностранных дел Борис Джонсон настаивал, что Великобритания не должна оставаться в стороне, а применение химического оружия не должно оставаться безнаказанным. Однако сама Мэй скептически отозвалась об эффективности прошлогоднего удара по авиабазе в Хомсе, который Трамп предпринял в ответ на очередной случай применения химического оружия.

Телефонные переговоры Мэй с Трампом и Макроном состоялись 10 апреля.

Официальная же позиция Москвы заключается в том, что факт химической атаки в городе Дума не подтвержден и не доказан, а видеосъемка с места событий является постановочной.

Напомним, что Евроконтроль предупредил авиакомпании о возможном нанесении удара по Сирии в течение 72 часов.

Как сообщала "Страна", Макрон рассказал, с кем будет консультироваться по Сирии и по кому будут стрелять.