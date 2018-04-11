Соломенский райсуд Киева арестовал и передал здание международного аэропорта "Одесса" в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Недвижимое имущество международного аэропорта "Одесса" и 75% акций компании, которая им владеет, переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами", - говорится в сообщении.

В частности в управление Нацагентству передано здание аэропорта (в том числе 2 терминала) общей площадью более 65 тыс. кв. м.

Решение об аресте активов и дальнейшей их передаче суд принял 29 марта, удовлетворив ходатайство детективов НАБУ и прокуроров САП. Общая стоимость арестованного имущества составляет около 2 млрд грн.

Как установило следствие, в 2011 году вопреки требованиям законодательства состоялось отчуждение коммунального имущества международного аэропорта "Одесса" в пользу субъектов хозяйствования.

Отчуждение состоялось в результате создания Одесским городским советом и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент", бенефициарными собственниками которого на тот момент были одесские предприниматели Борис Кауфман и Александр Грановский, ООО "Международный аэропорт Одесса", в уставный фонд которого было передано имущество аэропорта.

В созданном ООО "Международный аэропорт Одесса" местная община получила долю в размере 25% акций, остальные 75% - отошли частным владельцам.

Ранее суд огласил приговор пьяному вымогателю, который угрожал взорвать Одесский аэропорт.

Как сообщала "Страна", в Одессе пассажиры заблокированного из-за тумана самолета устроили драку на борту.