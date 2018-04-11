Китайские власти проводят необычный социальный эксперимент, который может коснуться миллионов человек. То есть цифровой мир уже на пороге.

Начиная уже с мая граждане Китая, которые имеют низкий рейтинг в экспериментальной системе "социального рейтинга" (social credit) могут быть лишены возможности покупать билеты на самолеты и поезда на целый год.

Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на заявления Национальной комиссии развития и реформ.

Ограничения в первую очередь направлены на людей, которые распространяли "ложную информацию о терроризме", вызывали "проблемы" на рейсах, использовали истекшие билеты или были пойманы во время курения в поездах.

Китайская система "социального рейтинга" оценивает граждан на основе таких вещей, как преступное поведение или финансовое мошенничество, однако также учитывает, что люди покупают, говорят и делают. На основе этого китайцам присваивают оценки, которые влияют на возможности жителей страны. Те, кто получил низкий рейтинг, сталкиваются с ограничениями и штрафами.

Пока система работает для 7 миллионов человек, однако к 2020 году правительство Китая планирует развернуть ее на всю страну. Правозащитные организации считают, что "социальный рейтинг" ограничивает свободу граждан и является очень непрозрачным способом регулировать права китайцев.

В 2017 году правительство Китая ограничило возможность путешествий для людей с большим количеством долгов, таких как основатель LeEco и Faraday Future Цзя Юэтин.

Ранее "Страна" рассказывала, что Китай за пару лет использовал больше цемента, чем США за целый век.