В среду, 11 апреля международная неправительственная организация Freedom House обнародовала доклад "Страны в переходном периоде 2018. Противостояние нелиберализму".

В докладе говорится, что демократические показатели в Украине снизились впервые с 2014 года, сообщает "Голос Америки".

В 2018 году был зарегистрирован наибольший спад показателей демократических процессов за всю 23-летнюю историю исследования в странах в переходном периоде. Уровень развития демократии в 2018 году снизился в 19 из 29 стран, которые были проанализированы в докладе.

Второй год подряд авторы доклада констатируют, что, среди этих стран наблюдается больше консолидированных авторитарных режимов, чем консолидированных демократий.

Что касается Украины, авторы доклада отмечают, что впервые с 2014 года, зарегистрирован спад показателей демократических процессов. Нынешняя демократическая оценка Украины составляет 4,64 балла (где 1 балл - показатель устойчивой демократии, а 6-7 - это уже устоявшийся авторитарный режим).

В докладе говорится, что украинские политики используют чувство патриотизма, чтобы нападать на неправительственные организации и журналистов, обвиняя их в подрыве военных усилий.

Директор проекта "Страны в переходном периоде" Нейт Шенкан указал на то, что хотя реформы по децентрализации в Украине продолжаются, другие ключевые приоритеты, в том числе меры по борьбе с коррупцией, зашли в тупик. Окошко возможностей для Украины сузилось.

"Обвинив неправительственные организации и журналистов в антинационализме, политики пытаются исключить легитимные голоса от публичных дебатов только потому, что они критикуют правительство", - сказал Шенкан.

При этом президент Freedom House Майкл Абрамовитц подчеркнул, что то, что происходит в Центральной и Восточной Европе нельзя отделить от того, что происходит в Европе в целом.

Доклад под названием "Nations in Transit" публикуется ежегодно, начиная с 1995 года. Отчет охватывает 29 посткоммунистических стран бывшего Советского Союза, Центральной Восточной Европы и Балкан.

Фото: radiosvoboda.org

Напомним, что в Украине усилилась коррупция со времен Евромайдана. Об этом говорят результаты опроса Центра исследований Международного республиканского института (International Republican Institute), который возглавляет сенатор США Джон Маккейн.

Как сообщала "Страна", опрос показал, что украинцы экономят на самом необходимом и перешли на домашнюю кухню.