В Хабаровске упал вертолет Ми-8. На борту находилось шесть человек экипажа. Никто не выжил.

Об этом сообщают РИА Новости.

Вертолет авиакомпании "Восток" упал 11 апреля в 4:30 по киевскому времени, на пустыре, вдали от построек промзоны. При этом очевидцы говорят, что вертолет лежит на расстоянии 100-150 метров от построек.

Место падения было оцеплено двойным кордоном. Вертолет загорелся после крушения, его удалось потушить пеной. Спасатели обнаружили трех погибших, тела еще трех погибших остаются под обломками.

Напомним, что в Полтавской области на поле рухнул частный вертолет Ми-2.

Как сообщала "Страна", в Аргентине при крушении самолета погибли пять человек.