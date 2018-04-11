В Альпах пропал 58-летний немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб, принадлежащий к одной из богатейших семей мира.

Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Миллиардер отдыхал в горном районе на границе Швейцарии и Италии. Он пропал в субботу, 7 апреля, во время внетрассового лыжного спуска в Альпах. Последний сигнал с его мобильного телефона был зафиксирован в субботу вечером. Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями.

Хауб - опытный лыжник и альпинист. Он является главным управляющим Tengelmann Group, куда среди прочего, входят сети магазинов OBI и KiK.

Фото: google.com.ua

Напомним, что ранее в Альпах от снежной лавины погиб известный врач.

Как сообщала "Страна", на горнолыжном курорте в Австрии туристов снимали с подъемника вертолетами.