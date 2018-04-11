Минздрав, который запустил реформу в Украине, посоветовал медикам смотреть зарубежные сериалы в оригинале для усовершенствования знаний по английскому.

ТОП-7 сериалов с английским для медиков был обнародован на сайте МОЗ.

"Большинство медиков скептически воспринимают сериалы и фильмы о врачах. Но мы советуем не забывать, что просмотр сериалов может быть не просто приятным занятием, а и полезным форматом обучения... Герои медицинских сериалов используют не только популярные разговорные фразы, а и пользуются медицинской терминологии, ведут диалоги с пациентами и тому подобное. Сначала может быть трудно, но это дело практики - начинайте с любимых сериалов и постепенно вы запомните много новых слов и фраз, а также научитесь быстро ориентироваться о чем говорится из контекста", - сообщается на сайте Минздрава.

В списке от МОЗ: "Доктор Хаус", "Анатомия Грей", "Скорая помощь", "Клиника", "Медсестра Джеки", "Части тела", "Доктор Мартин".

Также в бонусном списке от МОЗ указываются такие сериалы, как "Медики Чикаго", "Частная практика", "Главный госпиталь", "Надежда Чикаго", "Реанимация", "Проект Минди", "Больница Никербокер" "Третья смена" и другие.

Отметим, что многие медики критично относятся к происходящему в сериалах, поскольку сюжет искажает реально происходящие процессы.

Напомним, что ранее Ульяна Супрун рассказала, как изменится прием к гинекологу в рамках реформы.

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