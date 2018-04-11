В Киеве украли мемориальную доску актеру Ивану Миколайчуку с дома, где он жил
В Киеве неизвестные похитили металлическую мемориальную доску актеру и режиссеру Ивану Миколайчуку, который снялся в фильме "Тени забытых предков".
Об этом в Facebook написал глава Национального союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач.
Памятный знак находился на доме по адресу ул. И. Миколайчука, 5 (бывш. Серафимовича), где жил актер.
По словам Сергея Трымбача, все необходимые заявления в правоохранительные органы были поданы. Национальный союз кинематографистов обратился к руководству МВД с просьбой сделать все, чтобы преступники были найдены.
В союзе кинематографистов обсуждают вопрос, установить ли на место копию похищенной доски или сделать новую, уже не в металле.
По некоторым данным, памятный знак был похищен около двух недель назад.
Автор доски - скульптор Анатолий Фуженко.
Иван Миколайчук стал популярным после роли Тараса Шевченко в фильме "Сон" и Ивана Палийчука в фильме Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Собственный фильм Миколайчука, как режиссера, "Вавилон ХХ" стал шедевром украинского кино.
Фото: facebook.com
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