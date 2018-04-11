В Киеве неизвестные похитили металлическую мемориальную доску актеру и режиссеру Ивану Миколайчуку, который снялся в фильме "Тени забытых предков".

Об этом в Facebook написал глава Национального союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач.

Памятный знак находился на доме по адресу ул. И. Миколайчука, 5 (бывш. Серафимовича), где жил актер.

По словам Сергея Трымбача, все необходимые заявления в правоохранительные органы были поданы. Национальный союз кинематографистов обратился к руководству МВД с просьбой сделать все, чтобы преступники были найдены.

В союзе кинематографистов обсуждают вопрос, установить ли на место копию похищенной доски или сделать новую, уже не в металле.

По некоторым данным, памятный знак был похищен около двух недель назад.

Автор доски - скульптор Анатолий Фуженко.

Иван Миколайчук стал популярным после роли Тараса Шевченко в фильме "Сон" и Ивана Палийчука в фильме Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Собственный фильм Миколайчука, как режиссера, "Вавилон ХХ" стал шедевром украинского кино.

Фото: facebook.com

Ранее в Киеве вандалы изуродовали открытый год назад памятник "Пламя мира" в Печерском районе. Неизвестные похитили голубя со скульптуры.

Как сообщала "Страна", в Раде предлагают увеличить штрафы за разрушение памятников.