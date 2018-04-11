В среду, 11 апреля, синоптики обещают переменную облачность без осадков. Исключение составят только некоторые области на западе страны, где обещают небольшой дождь. Согласно недельному прогнозу четверг станет самым теплым днем этой недели.

Об этом говорить прогноз Укргидрометцентра.

На западе осадки возможны во Львовской, Ровенской, Волынской, Тернопольской областях. Днем +19...+23, ночью +6...+10.

На севере днем до +17...+23, ночью +6...+9.

В центре сегодня +19...+23, ночью +7...+10.

На востоке дневная температура +19...+23, ночью +4...+8.

На юге днем +18...+23, ночью +5...+9.

В Киеве 11 апреля днем воздух прогреется до +20...+22, ночью +7...+9.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 9 по 16 апреля.

Как сообщала "Страна", синоптик объяснила, где в Украине еще будет прохладно и пройдут дожди с грозами.