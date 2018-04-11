10 апреля эфире "Интера", в выпуске программы "Касается каждого" под названием "Чудовище из-под Нежина", прозвучало признание свидетельницы, которое способно изменить ход следствия по делу об убийстве 2-летней Вероники Есипенко из села Мыльники Нежинского района.

Жестокое убийство ребенка потрясло не только Черниговскую область, но и всю страну. 20 марта в Мыльниках врачи "скорой помощи" обнаружили труп девочки. На теле малышки нашли множество следов от побоев и издевательств. По подозрению в убийстве девочки был задержан 32-летний Назар Красуля, который проживал в одном доме с матерью Вероники, Галиной Есипенко.

Мама убитой девочки, фото: Интер

"За несколько дней до эфира одна из главных свидетельниц по делу, падчерица Назара Красули, Ангелина Дайдашан, изменила свои показания, обвинив в избиении ребенка Галину Есипенко", – рассказал ведущий программы Андрей Данилевич.



Почему Ангелина ранее обвиняла Назара, она объяснила журналистам программы так: "Мы вышли из комнаты, а Галя говорит мне: "Ангелина, извини меня". Я: "А за что? Что случилось?" - "Ангелина, ну пожалуйста, не говори! Я не хотела! У меня так получилось!" - "Что получилось?" - "Давай все – на Назара (спишем – Прим. ред.)". Я подумала: я Назара ненавижу с самого детства. Я его ненавижу до такой степени, что... Да, я соврала. Мне было выгодно. У меня дом в селе – лично мой. И я хотела жить одна в своем доме".

Односельчане и знакомые Галины в студии программы в один голос обвиняли молодую маму в том, что она не защитила ребенка от издевательств и даже не пришла на похороны собственной дочери. Женщина объяснила это тем, что от нее до последнего скрывали, когда именно будут похороны. И как раз на это время был назначен визит к следователю, который она не успела отменить.

Галина Есипенко в студии программы рассказала свою версию произошедшего: виноват Назар. Однако, со слов Ангелины, именно Галина била девочку, после чего 2-летняя Вероника умерла. Жительница села Мыльники Галина Пугач также утверждала, что мама малышки способна проявлять жестокость, и она до этого избивала своего брата. "Галя ударила его алюминиевой сковородкой так, что дно у сковородки вывернулось, как сомбреро", – рассказала женщина.

Прозвучал и другой факт: по словам односельчан, сестра Назара Красули ходит по рынку и собирает средства на то, чтобы "выкупить" брата, нанять ему хорошего адвоката.

Эксперты программы пытались выяснить у Ангелины, какие же из ее свидетельств были правдивыми.

"Если вы думаете, что завтра вот на эту женщину (указывает на Галину – Прим. ред.) наденут наручники, и она пойдет за решетку… вы ошибаетесь, – сказал адвокат Александр Мозолевский. – Мы узнали, что родственники Назара собирают деньги для решения вопроса с силовыми органами, после выхода этой программы будет соответствующая проверка. У Назара – то, что я сейчас вижу – реальная 115 статья. Часть вторая этой статьи предусматривает пожизненное заключение. Так вот, я хочу вам сказать, Ангелина, не берите грех на душу... Сегодня Назара посадят по другой статье, через три года у него станет "плохо с сердцем" и он выйдет на волю. Нет, Ангелина. Если вы сейчас соврали, знайте: "Касается каждого" очень хорошо пишет запросы. Так вот, такой запрос будет направлен в соответствующие инстанции, чтобы проверить ваши свидетельства. Уважаемые, если вы берете деньги от одной стороны, то хотя бы не говорите в этой студии неправду".

Расплакавшись, Ангелина сказала: "Я не брала денег! На меня все давят. Все от меня отвернулись… Меня люди и так клюют, что я такая-сякая… Да, это правда – Вероничку убил Назар".

Оказалось, что всем участникам программы перед приездом в студию, звонили неизвестные с требованием "не высовываться и молчать". Также стало известно, почему Галина Есипенко не ушла от Назара Красули: психолог Наталия Бугаева за кулисами программы поговорила с женщиной. И та призналась: "Он забрал у меня банковские карточки. Все говорят, что я получала "детские" деньги, а на самом деле у меня вообще не было ни копейки". Оказалось, Назар систематически избивал и ее, и Ангелину, и 2-летнюю Веронику и еще одну дочь Галины – 5-летнюю Диану.

Назара Красулю сейчас обвиняют по статье 121 Уголовного кодекса Украины, ч.2 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего), за что ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы. Но эксперты программы уверены, что это дело следует переквалифицировать по другой статье: как минимум – в 115-ую (умышленное убийство, которое карается тюремным заключением на срок от 10 до 15 лет или пожизненным). Этого требуют и жители села. А по факту здесь есть еще и отягчающие обстоятельства, как то совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего.

Адвокат Мозолевский подписал с Ангелиной "Договор о правовой помощи", чтобы иметь возможность предоставлять ее интересы на законных основаниях. Команда "Касается каждого" пообещала следить за развитием событий в Мыльниках.

"Самое страшное, что рядом с этой семьей были люди, которые знали или догадывались о том, что происходит, – говорит ведущий программы "Касается каждого" Андрей Данилевич. – Догадывались и бездействовали. Есть вещи, которые мы можем не знать, а есть – те, которые мы знать не хотим. И самое страшное для меня лично, что окружающие молчали потому, что не хотели связываться. Что страх за собственную жизнь, за свое имущество оказались сильнее, чем страх за беззащитного двухлетнего ребенка".

Один из экспертов программы, шеф-редактор программы "Свідок" на НТН Геннадий Стамбула после участия в программе написал на своей страничке в Facebook: "Почему службы по делам детей не имеют полномочий (на стадии профилактики) изолировать малышей от взрослых-садистов? Почему полиция, имея информацию об угрозе жизни детей, не может (или не хочет) предотвратить преступление? И вопроcов еще много....Закон действует? Или действует принцип: "Моя хата с краю"? Эта трагедия станет примером для других. Когда ВСЕМ надо решать проблему. А неожиданное признание участников этой трагедии, должно изменить ход следствия. Как и изменило ход самой программы "Касается каждого".

Ранее "Страна" сообщала, как на Ивано-Франковщине качели убили 15-летнюю девочку, а также о том, что в Белой Церкви по подозрению в убийстве двухлетней дочери задержали отца-наркомана.