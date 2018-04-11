Евроконтроль выпустил предупреждение для гражданских воздушных судов, следующих маршрутами над восточным Средиземноморьем в связи с риском "нанесения авиаударов по Сирии" в течение 72 часов, сообщают РИА "Новости".

"Пожалуйста, обратите внимание, что Европейское агентство авиационной безопасности выпустило оперативное уведомление для района полетной информации Восточное Средиземноморье/Никосия", — говорится в сообщении на сайте операционной сети европейского авиадиспетчера Eurocontrol.

"В связи с возможным нанесением авиаударов по Сирии ракетами класса "воздух-земля" и/или крылатыми ракетами в течение следующих 72 часов и возможностью периодического нарушения работы радионавигационного оборудования, планированию летных операций в районе Восточного Средиземноморья/Никосии необходимо уделять должное внимание", — говорится в уведомлении.

Источник в одной из российских авиакомпаний подтвердил РИА Новости получение данного предупреждения.

Напомним, ранее Совбез ООН не смог принять ни американский, ни российский проекты резолюции по Сирии.

Россия наложила вето на американский проект резолюции, а Китай поддержал Россию в ее проекте.

Также мы писали, что Москва по военным каналам предупредила Вашингтон о серьезных последствиях удара по Сирии.