Судно-земснаряд, которое было арестовано в украинском порту Южный и якобы добывало песок для строительства Крымского моста, не могло выполнять эти работы, так как сырье раньше доставлялось сухопутным путем из Краснодарского края, а сейчас надобности в нем и вовсе нет.

Об этом сообщили в инфоцентре "Крымского моста", передает ТАСС.

"Информация о том, что судно везет песок для строительства Крымского моста, не соответствует действительности. На данный момент на стройке моста нет необходимости в песке. Ранее песок доставляли на стройку преимущественно с территории Краснодарского края сухопутными перевозками", - рассказали в инфоцентре.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что прокуратура Крыма арестовала судно-земснаряд с портом приписки г.Туапсе, РФ, которое принадлежит кампании Trans Services Maritime.

Генпрокурор также заявил, что "в традициях РФ" ворованный песок использовался для незаконного строительства моста в районе Керчи.

Напомним, что сегодня выпустили из СИЗО капитана российского судна "Норд". Он прибыл в СБУ на допрос.