"Рома" сенсационно выбила "Барсу" из Лиги чемпионов, а "Ливерпуль" и в гостях одолел "Сити"
Итальянская "Рома", несмотря на разгромное поражение в Каталонии, сумела пройти испанскую "Барселону" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
После поражения неделю назад на выезде со счетом 1:4 на своем поле римляне во вторник обыграли каталонцев со счетом 3:0, что позволило им пройти в полуфинал.
В еще одном матче дня "Ливерпуль" после домашней победы над "Манчестер Сити" со счетом 3:0 и во второй раз обыграл чемпиона Англии уже на его поле со счетом 2:1.
Как сообщалось, в 1/8 финала ЛЧ "Рома" прошла донецкий "Шахтер" по сумме двух матчей (победа "Шахтера" 2:1 в Харькове, победа "Ромы" 1:0 в Риме).
Напомним, что финал Лиги чемпионов 2018 состоится 26 мая в Киеве.
Как сообщалось ранее, тренер Ромы обвинил арбитра в подсуживании Барселоне.
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