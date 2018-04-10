Россия заблокировала американский проект резолюции Совета Безопасности ООН о механизме по расследованию химатак в Сирии, передает "Интерфакс".

"12 голосов "за", два голоса против, одна делегация воздержалась. Проект резолюции не принимается в силу того, что против него проголосовал один из постоянных членов Совета", - заявил по итогам голосования председатель СБ ООН, постпред Перу при ООН Густаво Меса-Куадро.

Против американского проекта резолюции проголосовали Россия и Боливия, а Китай воздержался.

Таким образом, Россия как постоянный член Совета, проголосовав "против", наложила вето на проект документа.

Следующей поставили на голосование резолюцию России. Ее отличие от американского варианта заключалось в механизме отбора членов комиссии, которая бы расследовала химическую атаку в Сирии, а также утверждение результатов отчета.

Однако и эта резолюция не прошла: за - 6, против - 7, воздержались 2. Резолюция не принята.

Однако в этом случае Китай проголосовал "за", поддержав таким образом Россию.

Напомним, США пригрозили применить силу против "режима Асада" на заседании Совбеза ООН.