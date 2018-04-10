В среднем каждый житель Украины тратит 575 грн на алкогольные напитки в год. Об этом сообщает УНН с ссылкой на данные Госстатистики.

Так, в 2017 году каждый украинец потратил 287 грн на водку и ликеро-водочные изделия. Несколько меньше расходы соотечественников были на вина - в среднем 137 грн на одного украинца.

Также сообщается, что в прошлом году каждый украинец потратил 89 грн на коньяк и еще 61 грн на шампанское.

Всего в прошлом году украинцы потратили более 12 млрд грн на водку и ликеро-водочные изделия, 5,8 млрд грн - на вина. На коньяк и шампанское украинцы потратили 3,8 млрд грн и 2,6 млрд грн соответственно.

Как сообщала "Страна", в Конотопе преступники готовили коньяк и водку из жидкости для мытья стекол.

Мы писали, что Кабинет министров объяснил, как будет повышать минимальную цену на водку.

Ранее Госстат выяснил, как сильно выросли цены на алкоголь и табак в Украине за прошлый год