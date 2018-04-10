Во вторник, 10 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о военном ответе против Сирии будет принято в ближайшие дни. Это произойдет после консультаций с властями США и Британии, передает Reuters.

По его словам, удары не будут наноситься по союзникам сирийского правительства, а будут нацелены на сирийские химические объекты.

"Мы продолжим обмены технической и стратегической информацией с нашими союзниками, особенно Британией и США, в ближайшие дни мы анонсируем наше решение", - сказал Макрон.

При этом ответ от союзников последует вне зависимости от результатов голосования ​в Совете Безопасности ООН, подчеркнул Макрон. Во вторник, 10 апреля, в Совбезе состоялись два голосования — по российской и американской резолюциям, которые предлагают расследовать предполагаемое применение химоружия в Сирии. Россия предлагает проводить расследование по линии ОЗХО, США - воссоздать механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии.

Обе резолюции были не приняты.

Ранее Макрон, лидеры США и Британии - Дональд Трамп и Тереза Мэй — согласились с тем, что международный ответ необходим. Также Мэй и Трамп заявили, что сообщения о химатаке в Сирии "достойны осуждения".

О том, что сирийская армия применила химоружие в городе Дума в Восточной Гуте в Сирии, сообщали активисты. Москва утверждает, что российские специалисты не нашли в Думе следов химического веществ. При этом Россия уже предупредила США о возможных последствиях. "Россия предупредила, как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей США о тех серьезных последствиях, которые могут быть в случае, если такие удары будут нанесены и в ходе этих ударов вольно или невольно пострадают российские граждане", - сказал постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Мы разбирались, какой удар Трамп может нанести по Сирии и чем ответит Россия.

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