Пенсионерам из неподконтрольной части Донбасса регулярно приходится пересекать линию фронта, чтобы получить украинский пенсию.

Об этом в интервью DW рассказал глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский.

"Среди 3,3 миллиона пенсионеров - внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных у нас - где-то 200-250 тысяч, по нашим данным, постоянно проживающих на подконтрольной Украине территории. Другие - нет. Больше всего они жалуются на то, что должны приезжать, чтобы проходить идентификацию. Но как по-другому? На той территории украинских банков нет", - отметил Жебивский.

"Думаю, что в Донецкой области где-то 300-350 тысяч человек по разным причинам пока не получают украинские пенсии", - сказал Жебривский.

Как сообщала "Страна", в том же интервью Жебривский сообщил, что Киев может выплачивать пенсии жителям Донбасса через Красный Крест.

"Я недавно встречался с представителями Красного Креста. Они такие вопросы задавали. И я говорил, как проводить идентификацию? Если Красный Крест возьмет обязательство выплачивать на территории, временно оккупированной Россией, пенсии и будет видеть, кому платит, то украинское правительство, я думаю, не будет возражать. Пока механизмов, как без идентификации проводить выплаты, мы не смогли ни с донорами, ни с кем отработать", - отметил губернатор.

Ранее в ООН призвали Украину улучшить доступ жителей Донбасса к пенсиям.

Мы писали, что Пенсионный фонд открыл три пункта на линии разграничения на Донбассе.