Во вторник, 10 апреля в Нью-Йорке началось заседание Совета Безопасности ООН. Члены Совбеза обсуждают инициативы России и США о ситуации в Сирии на фоне сообщений о химической атаке в пригороде Дамаска - городе Дума.

Об этом сообщает РИА Новости.

Вашингтон представит проект резолюции о новом механизме расследования инцидентов с применением химоружия в САР. Москва планирует обнародовать собственный проект документа, а также предложить Совету поддержать отправку миссии ОЗХО в Восточную Гуту.

На прошлой неделе в Сети появилась информация о химатаке в городе Дума в Восточной Гуте. Западные страны обвинили в произошедшем официальный Дамаск. После предполагаемого инцидента в Вашингтоне заявили, что рассматривают возможность нового удара по правительственным силам.

В то же время российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опроверг эту информацию. Специалисты организации посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.

Как сообщала "Страна", Вашингтон требует срочного заседания Совбеза ООН для принятия жесткой резолюции по Сирии. Дипломаты, выступая на условиях анонимности перед объявлением, заявили, что США попросили провести голосование в 3 часа ночи вторника (22:00 по Киеву).

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