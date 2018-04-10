В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) завершили досудебные расследования против Сергея Аксенова, Владимира Константинова, Сергея Абисова и Натальи Поклонской. Им предложено 12 апреля прибыть в Киев для ознакомления с материалами уголовного дела.

Об этом во вторник, 10 апреля сообщает пресс-служба ГПУ.

По данным прокуратуры, бывшие высокопоставленные должностные лица Автономной Республики Крым обвиняются по пяти статьям Уголовного кодекса Украины: "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору", "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Государственная измена", а также "Создание преступной организации".

Генпрокуратура сообщает, что Аксенов, Поклонская и Абисов 12 апреля должны прибыть в Киев для ознакомления с материалами дела, а также предоставить доступ к информации, которая в дальнейшем может быть использована в качестве их защиты.

Как сообщала "Страна", в Генпрокуратуре Украины рассмотрят обращение Поклонской о возбуждении уголовных дел против Порошенко. Наталья Поклонская направила публичное заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко, в котором просит начать расследование в отношении ряда украинских политиков. Их она обвинила в совершении предположительно ряда тяжких преступлений против Украины.

Ранее Поклонская заявила, что Янукович лишил ее украинского гражданства в Ростове.