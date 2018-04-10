Жители села на Волыни хотят вернуть домой украинца, который забыл родной язык и даже имя в горах Афганистана
Мать солдата с Волыни поставила ему памятник на кладбище, но он оказался живым.
В Афганистане участники одной из экспедиций случайно наткнулись на бывшего пленника, который уже не помнит украинский язык и забыл имя, данное ему при рождении.
Через переводчиков мужчина сказал только, что он родом с Волыни.
На видео жители села Новая Глуша узнали своего земляка, Игоря Белокурова, сообщает ТСН.
Видео: Youtube.com/ТСН
Как сообщала "Страна", ранее в Службе безопасности назвали число пропавших без вести во время боевых действий на Донбассе.
Ранее в результате урагана Харви погибли 30 человек и 40 пропали без вести.
Мы сообщали, что в 2017 году в Афганистане разбился самолет с украинцами на борту.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!