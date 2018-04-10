Мать солдата с Волыни поставила ему памятник на кладбище, но он оказался живым.

В Афганистане участники одной из экспедиций случайно наткнулись на бывшего пленника, который уже не помнит украинский язык и забыл имя, данное ему при рождении.

Через переводчиков мужчина сказал только, что он родом с Волыни.

На видео жители села Новая Глуша узнали своего земляка, Игоря Белокурова, сообщает ТСН.

Видео: Youtube.com/ТСН

Как сообщала "Страна", ранее в Службе безопасности назвали число пропавших без вести во время боевых действий на Донбассе.

Ранее в результате урагана Харви погибли 30 человек и 40 пропали без вести.

Мы сообщали, что в 2017 году в Афганистане разбился самолет с украинцами на борту.