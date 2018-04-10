Во вторник, 10 апреля глава Facebook Марк Цукерберг выступит в Сенате США по делу о масштабной утечке личных данных пользователей социальной сети.

Также его обвиняет в неспособности увидеть предполагаемое вмешательство в выборы президента США.

Теперь Facebook разрабатывает новые программы, которые будут автоматически удалять фейковые аккаунты. Цукерберг привел статистику: во время выборов во Франции соцсеть удалила около 30 тыс. таких аккаунтов.

Размещение любой политической рекламы в социальной сести теперь потребует авторизации его заказчика - подтверждения личности и местонахождения. Кроме того, на рекламных постах необходимо будет указывать, кто их заказал.

Как сообщала "Страна", Цукерберг извинился, что не заметил следов вмешательства России на выборах в США.

Отметим, что Facebook оповестит пользователей, данные которых получила скандальная Cambridge Analytica.