Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонных разговорах с президентом США Дональдом Трампом и французским президентом Эммануэлем Макроном согласилась, что международное сообщество "должно ответить" на сообщения о применении химического оружия в Сирии.

Об этом сообщает Sky News.

В ходе отдельного разговора британский премьер и Трамп сочли сообщения о химатаке в Сирии "в высшей степени достойными осуждения". Ответ международного сообщества лидеры посчитали необходимым для того, чтобы предотвратить использование химического оружия в мире.

"США, Британия и их союзники должны работать в тесном контакте, чтобы привлечь исполнителей атаки к ответственности", указано в сообщении офиса премьер-министра.

Ранее Трамп отменил свою поездку на Саммит Америк, который состоится в Лиме, для того чтобы проследить за ответом США на ситуацию в Сирии и за развитием ситуации в мире. В ночь на вторник Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Вашингтон рассматривает возможность применения силы в координации с другими государствами.

По сообщениям активистов, жертвами химатаки в городе Дума, который контролируется противниками, стали не менее 60 человек.

Представители Сирийского общества Красного Полумесяца и специалисты-химики не нашли в Думе следов применения химических веществ.

Организация по запрещению химического оружия уже заявила о планах в ближайшее время направить своих специалистов на место возможной атаки. Россия готова предоставить гарантии безопасности инспекторов ОЗХО.

Как сообщала "Страна", Вашингтон вступил в решительную схватку за сохранение своего глобального доминирования.

США требуют срочного заседания Совбеза ООН для принятия жесткой резолюции по Сирии и уже отправили боевые суда на Ближний Восток.