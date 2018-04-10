Прокуратура АР Крым осуществляет процессуальное руководство по факту осуществления российской компанией незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник "Лебяжьи острова") на временно не контролируемых территориях. Об сообщил генпрокурор Юрий Луценко в соцсети Facebook.

Он добавил, что для возмещения убытков суд разрешил правоохранителям арестовать другое судно этой компании.

"Установлено, что добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки г.Туапсе, РФ, которое принадлежит кампании Trans Services Maritime… В то же время, кампания-расхититель без проблем с совестью ведет свой бизнес, в частности - другими судами, которые регулярно заходят на территорию Украины. Следовательно, для возмещения убытков в указанном уголовном производстве, 10.04.2018 постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым об аресте судна подозреваемой кампании страны-агрессора", - написал Луценко.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Генпрокурор также отметил, что "в традициях РФ" ворованный песок используют для незаконного строительства моста в районе Керчи.

Вместе с тем, в прокуратуре АР Крым уточнили, что "с целью возмещения убытков в указанном уголовном производстве, 10.04.2018 постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым и на судно, которое сейчас находится в порту города Южный Одесской области и принадлежит российской компании-нарушителю, наложен арест".

В ведомстве отметили, что осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения незаконной добычи песка и разработки полезных ископаемых в районе Каркинитского залива Черного моря, который расположен у берегов полуострова Крым, что наносит вред окружающей среде на сотни миллионов гривень, по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.240 УК Украины.

"В ходе досудебного расследования прокуратурой АРК совместно с Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины зафиксирована противоправная деятельность компании, зарегистрированной в Российской Федерации по незаконной добыче природных ресурсов (песка) у берегов Крыма", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня выпустили под залог капитана российского судна "Норд".

Позже он прибыл на допрос в СБУ.