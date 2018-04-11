В 2016 году гражданство стран-членов Европейского Союза получили более 24 тысяч украинцев.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте статистического бюро Европейского Союза Eurostat.

Среди стран, не являющихся членами ЕС, Украина оказалась на шестом месте по количеству полученных гражданств. По данным отчета, в 2016 году гражданство ЕС получили 24062 украинца.

Больше всего заявлений на гражданство от жителей Украины в позапрошлом году одобрила Германия - гражданство ФРГ получил 4621 украинец. На втором месте - Румыния (4032 человека), третья - Португалия (3240 человек).

По данным статистики, в 2016 году лидером среди стран, не являющихся членами ЕС, по количеству полученных гражданств, стало Марокко - гражданство ЕС из этой североафриканской страны получило более 101 тыс. человек.

В первую пятерку также попали Албания (67483 человека), Индия (41 669 человек), Пакистан (32917 человек) и Турция (32821 человек). Украина занимает шестое место.

Как сообщалось ранее, выступавший за Украину гимнаст Олег Степко получил российское гражданство.

Также мы писали, что олимпийскому чемпиону Абраменко две страны предлагали сменить гражданство.