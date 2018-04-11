В международном пункте пропуска аэропорта "Борисполь" 3 апреля был задержан гражданин Исламской Республики Иран, которого разыскивали правоохранительные органы США по подозрению в совершении ряда серьезных преступлений в соответствии с законодательством США. Об этом сообщает Национальная полиция.

"Согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, мужчина разыскивался правоохранительными органами США с целью ареста и последующей экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности. Задержанному инкриминируют ряд серьезных преступлений, в частности - легализацию доходов, полученных преступным путем", - сообщает полиция.

В информации отмечается, что 9 апреля Белоцерковсковский горрайонный суд Киевской области применил к указанному лицу меру пресечения в виде временного ареста сроком до 40 суток.

Напомним, недавно под Одессой задержали молдаванина, которого разыскивал Интерпол за торговлю людьми.

Также мы писали, что США продлили санкции против Ирана на год

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!