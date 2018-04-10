Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" с группой ударных судов 11 апреля покинет военно-морскую базу "Норфолк" в штате Вирджиния (США) и направится в сторону Европы и Ближнего Востока.

Об этом сообщило американское издание "Старз энд страйпс", передает Интерфакс.

В боевую группу, помимо самого авианосца, входят ракетный крейсер "Нормандия", а также ракетные эсминцы - "Арли Берк", "Балкли", "Форест Шерман" и "Фаррагут". Также позднее к группе присоединятся эсминцы "Джейсон Данхэм" и "Салливанс".

Общая численность экипажей кораблей превышает 6,5 тыс. человек.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп отменил назначенную на 13-14 апреля поездку в Латинскую Америку в связи с обострением ситуации вокруг Сирии после заявлений о неподтвержденном применении химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля.

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