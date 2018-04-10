Без водоснабжения в Донецкой области осталось около 60 тыс. человек. ЧП произошло из-за прорыва водовода "Карловка-Ровно", сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

"По информации КП "Вода Донбасса", из-за прорыва водовода "Карловка-Ровно" временно прекращена подача воды в следующие н.п.: Селидово, Украинск, Горняк, Новогродовка (всего 60 тыс. человек)", - сообщает МинВОТ на своей странице в микроблоге Твиттер во вторник.

Ремонтные работы ведутся, к концу дня запланировано восстановление водоснабжения.

Фото: twitter.com/mtot_gov_ua

Как сообщала "Страна", в марте в Донецкой области прорывало водопровод. Докучаевск и Еленовка тогда остались без воды.

Отметим, что жители Мариуполя и еще семи городов Донбасса остались без воды из-за непогоды.