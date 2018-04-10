Во вторник, 10 апреля валютная торговля на межбанке завершилась снижением курса доллара на 5 копеек - в рамках 25,9550-25,97 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Финансисты не сразу расторговались, но как только Нацбанк появился на рынке пошли вовсю заключать сделки.

НБУ стал главным скупщиками "американца". Активно он работал в новом функционале Matching, который позволяет сбивать валютный курс (валютный аукцион решили не проводить). Золотовалютные резервы центробанка стали главным источником доллара для выплат по госдолгу, так что на ул. Институтской просто не могут пройти мимо свободного доллара: с начала 2018 г. Нацбанк приобрел на межбанке $1,4 млрд., продав там $438,8 млн.

"НБУ сегодня очень активно приобретал доллары через Matching, купив не менее $50 млн по 25,96 грн/$ и 25,98 грн/$", - сообщил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Более-менее активно покупали валюту нефтетрейдеры, хотя в целом спрос на нее был небольшим — компании откладывали свои приобретения на завтра. В расчете на еще более существенное снижение курса доллара: 11 апреля экспортеры будут продавать выручку за 9 и 10 число, потому валюта должна дешеветь. Особенно на фоне активизировавшихся сельхозпроизводителей, которые конвертируют валютные накопления под посевную.

"Укреплению гривны способствовали: активная продажа валюты аграриями для финансирования производственного цикла, ожидания по завтрашнему избыточному предложению валюты в связи с продажей обязательной валютной выручки за несколько дней, умеренная гривневая ликвидность, скромный спрос на валюту со стороны наличного рынка", — перечислил основные факторы директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Из числа продавцов доллара сегодня выделяли Креди Агриколь Банк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль и УкрСиббанк. А Нацбанк по праву стал главным покупателем валюты. Совокупные объемы торгов сократились с пятничных $458,46 млн. до $354,96 млн.

По мере просадки безналичного курса падали цены в кассах банков.

"Наличный рынок после выходных открылся менее оптимистичными курсовыми котировками, чем межбанк — 26,05-26,14 грн/$, но к середине дня сократил с ним разрыв, снизившись до 26,02-26,07 грн/$", - сообщил Олег Куринной.

Валюты — до мая

Казначеи уверены, что в среду не разочаруют импортеров и действительно опустят курс доллара. "Завтра попытаемся пойти ниже по валютному курсу, хотя в целом все зависит от регулятора", - уверен Олег Ропяк. Коллеги его поддерживают.

"Скорее всего, старт межбанка завтра состоится в рамках 25,93-25,97 грн/$, а может даже на 25,92-25,96 грн/$. Валютное предложение будет превышать спрос", - уверен Юрий Гриненко.

Активных валютных продаж ждет и Олег Куринной, он спрогнозировал на завтра торговлю в рамках 25,90-26,0 грн/$.

Эксперты считают, что главными поставщиками валюты на рынок станут агропредприятия. Причем, не только завтра, но и в ближайшие несколько недель.

"Сельхозсектор нуждается в гривне под посевную кампанию, потому станет активнее продавать доллар на рынке. Собственно, как и в аналогичные периоды прошлых лет. Потому думаю, что до конца апреля и в мае мы увидим стабильное валютное предложение на межбанке", — резюмировал Юрий Гриненко.

Как сообщала "Страна", в среду гривня отыграла у доллара почти пять копеек после укрепления на межбанке.

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