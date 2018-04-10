Капитан задержанного украинскими пограничниками судна "Норд" Владимир Горбенко, который ранее во вторник был отпущен под залог, прибыл в Главное управления СБУ в Крыму, которое находится в Херсоне.

"Капитан пришел на допрос в ГУ СБУ в АРК", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

Ранее в этот день она сообщала, что Горбенко вышел из изолятора временного содержания.

"Он поехал в больницу, после чего обещал прибыть в ГУ СБУ в АРК для проведения следственных действий: допроса в своем уголовном производстве, а также в другом, где он является свидетелем", - рассказала Тихончик.

Напомним, что экипаж сейнера "Норд" совершил попытку пересечь границу Украины в Крыму.