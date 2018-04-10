Выявленная Государственной службой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) в Донецкой области просроченная серия препарата "Но-Х-ша", раствор для инъекций 20 мг/мл по 2 мл в ампуле, производства ЧАО "Лекхим-Харьков" была похищена при транспортировке на экспорт в 2015 году.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в АО "Лекхим" (Киев), комментируя распоряжение Гослекслужбы о запрете оборота одной из серий этого препарата, размещенное на сайте ведомства 4 апреля.

По информации Гослекслужбы, территориальное подразделение ведомства в Донецкой области выявило в обороте данное лекарственное средство с инструкцией по применению для республики Узбекистан и отсутствующим сертификатом качества. Корме того, срок годности данной серии истек еще в июле 2017 года.

В случае выявления указанного лекарственного средства Гослекслужба обязывает субъектов хозяйствования проинформировать ее территориальные органы и принять меры для утилизации либо уничтожения препарата.

"Серия 170714 "Но-Х-ша" была изготовлена и упакована в июле 2014 года для дальнейшей реализации на рынке Республики Узбекистан. Согласно таможенной декларации, эта серия наряду с другими лекарственными средствами была отгружена и отправлена компанией "Лекхим" по маршруту Харьков (Украина) – РФ – Казахстан – Самарканд (Узбекистан). Транспортное средство, которое транспортировало медикаменты, по информации Харьковской таможни, исчезло и не пересекло пределы таможенной территории", - говорится в ответе "Лекхима".

В компании отмечают, что о факте исчезновения груза "Лекхим" проинформировал начальника Гослекслужбы в Черкасской области в августе 2015 года.

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