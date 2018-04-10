Вратарь футбольного клуба Шахтер Андрей Пятов продлил контракт с на 2,5 года. Он сообщил, что хочет закончить свою карьеру в команде.

Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

"Я уже 11 лет в команде, многого добился вместе с "горняками". Донецкий клуб продолжает ставить перед собой самые амбициозные цели, и очень приятно, что на меня рассчитывают руководители и тренерский штаб. Сбавлять обороты не собираюсь, планирую и дальше поддерживать ту форму, которую набрал. Никогда не скрывал, что хочу закончить карьеру в "Шахтере", - прокомментировал он подписание контракта.

К "горнякам" Андрей Пятов перешел в 2006 году из полтавской "Ворсклы". За это время 7 раз становился чемпионом Украины, 6 раз выигрывал Кубок Украины, является обладателем Кубка УЕФА 2009 года. За сборную Украины 33-летний вратарь уже сыграл 80 поединков.

"Очень счастлив, что продлил контракт с "Шахтером", - добавил он.

Как сообщала "Страна", два основных игрока Динамо могут пропустить матч с Шахтером. До матча, в котором Шахтер примет в Харькове столичное Динамо остается все меньше времени.