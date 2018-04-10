Далеко не все жители Украины успели почувствовать летнюю погоду, кое-где в нашей стране еще довольно холодно.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В Одессе, например, сегодня было днем ​​+6 +7 градусов, и вечером только немного потеплело, до +12 градусов. В Черноморске +7, в Белгороде-Днестровском - +10. В Очакове - +10 градусов, в Геническе, Стрелковом +10 +12 градусов, в Бердянске, Мариуполе +15 градусов. На Западе Украины - очень тепло, но там уже появились первые грозы и местами льет и гремит - карта радарных данных. Завтра все так и будет: +20 +25 градусов, на побережье холодно или свежо, на Западе местами грозовые дожди", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/tala.didenko

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