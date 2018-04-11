После выступления бывшего следователя ГПУ Дмитрия Суса в Шевченковском суде по делу Гречковского, на опального Суса завели дело о даче заведомо ложных показаний - ст.384 УК Украины. Речь идет о его показания, в которых он обвинил генпрокурора Юрия Луценко, что тот лично приказал следственной группе фальсифицировать дело против члена Высшего совета правосудия Гречковского.

Об этом пишет адвокат Гречковского Игорь Черезов на своей странице в Facebook.

"После выступления Дмитрия Николаевича в суде реакция последовала мгновенно", - говорит защитник Суса. Известно, что в ЕРДР сведения по делу вносила Генпрокуратура, кому поручено расследование - пока неясно. Никаких процессуальных действий с Сусом по новому делу по состоянию на вторник, 10 апреля, не проводилось.

Фото: facebook.com/igor.cherezov

Напомним, в суде по делу Гречковского Сус выступал в конце марта.