Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Украину и совершит поездку на Донбасс. Это произойдет в ближайшее время, сообщает пресс-служба президента Украины по результатам переговоров Петра Порошенко с Хайко Маасом в Берлине.

"Глава внешнеполитического ведомства Германии подтвердил намерение посетить Украину, в том числе Донбасс, в ближайшее время", - говорится в опубликованном сообщении.

Порошенко выразил признательность за твердую позицию Берлина в поддержке Украины, осуждении и непризнании аннексии Крыма, прекращении российской агрессии на Донбассе, восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны скоординировали подходы относительно перспектив развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса. Отмечалась принципиальная важность того, чтобы миротворцы ООН охватывали всю оккупированную территорию, включая украинско-российский участок границы, а также подчеркивалось большое значение работы в Нормандском формате и потребность в продолжении режима санкций против России как элемента сдерживания от агрессии и поощрения к настоящему поиску мирного урегулирования.

Отдельное внимание было уделено вопросам энергетической солидарности между Украиной и ЕС, а также укреплению двустороннего украинско-немецкого сотрудничества, в частности в области усиления кибербезопасности и противодействия пропаганде.

Министр иностранных дел Германии подчеркнул, что его страна продолжит поддержку Украины и реформ, которые Украина сегодня проводит.

Как сообщала "Страна", введение миротворцев на Донбасс в 2018 году маловероятно. Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

Напомним, что лидеры нормандского формата встретятся в мае в Аахене без России.