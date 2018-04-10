Украину окружают атмосферные фронты, облака, дожди и холодный воздух. Завтра в Испании, на юге Франции, в Монако, на севере Италии лить сильные дожди, а нашу территорию будет защищать антициклон.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook

"11 апреля в большинстве областей Украины будет солнечно и +20 +25 градусов. В северных районах Черниговской и Сумской областей, а также на побережьях морей будет свежее, местами +12 +15 градусов. На Западе в среду есть вероятность локальных дождей с грозами. На Севере - порывистый восточный ветер. В Киеве 11 апреля будет сухо, солнечно, с периодически порывистым ветром, ночью +7 +10, в течение дня воздух прогреется до +22 градусов," - написала она.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", в середине недели в Киеве обещают дождь.

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