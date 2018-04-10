Исполнительный комитет ФИФА на своем заседании в октябре обсудит возможные реформы и рассмотрит вариант полной отмены системы аренды игроков.

Об этом сообщает tribuna.com со ссылкой на France Football.

Изначально аренда футболистов задумывалась как инструмент, который будет помогать молодым игрокам развиваться в клубах ниже рангом. Однако в ФИФА считают, что сейчас клубы используют систему в корыстных интересах.

Топ-клубы набирают большое количество молодых игроков, задействуют их по арендам, а потом перепродают, не дав им возможности сыграть за первую команду.

Например, в нынешнем сезоне "Ювентус" отправил в аренды 41 футболиста, "Удинезе" - 27, "Челси" - 22, "Манчестер Сити" - 18.

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