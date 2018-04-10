Кабмин предлагает расширить круг получателей благотворительной помощи, освобожденной от налогообложения налогом на доход физлица (НДФЛ) и военным сбором.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс предложено внести законопроектом № 8237, пишет "Лига".

Расходы на указанную помощь за счет средств физического лица должны быть документально подтверждены.

От НДФЛ могут освободить и средства, предоставленные благотворительными фондами:

ребенку с инвалидностью;

ребенку, у которого хотя бы один из родителей является лицом с инвалидностью;

ребенку-сироте, ребенку, у которого один из родителей умер или погиб;

ребенку из многодетной или малообеспеченной семьи и тому подобное.

Также НДФЛ не будет облагаться вся сумма (стоимость) целевой благотворительной помощи, которую юридические или физические лица предоставляют:

иностранным учреждениям здравоохранения, при условии соблюдения требований, установленных НК, для компенсации стоимости платных услуг по лечению налогоплательщика или члена его семьи первой степени родства, лица с инвалидностью, ребенка с инвалидностью и тому подобное;

протезно-ортопедическим предприятиям, реабилитационным учреждениям или иностранным учреждениям здравоохранения для компенсации стоимости платных реабилитационных услуг, протезно-ортопедических изделий, технических и других средств реабилитации, изделий медицинского назначения для индивидуального пользования лиц с инвалидностью, предоставленных по медицинским показаниям налогоплательщику или члену его семьи первой степени родства, или ребенку, законным представителем которого является налогоплательщик, в размерах, которые не перекрываются выплатами из бюджетов и фонда общеобязательного государственного социального медицинского страхования при наличии соответствующих подтверждающих документов;

центрам социальной поддержки детей и семей.

Также предлагается не включать в налогооблагаемый доход сумму нецелевой благотворительной помощи равную трехкратному размеру дохода, определенного согласно абзацу первому подпункта 169.4.1 пункта 169.4 статьи 169 НК, установленного на 1 января такого года, совокупно за год.

В случае принятия Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховный Суд решил, что налог на доход физлиц и военный сбор не выплачиваются с пенсий инвалидов войны.

Также юристы объяснили, почему и у кого ГФС будет требовать налоги с заграничных заработков.