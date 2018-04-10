На Донбассе ищут четырех гражданских, которые выехали из населенного пункта Песчаное в Луганской области и пропали в неизвестном направлении.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"В оперативную группу Национальной полиции при штабе АТО поступило сообщение о пропаже четырех гражданских лиц, жителей населенного пункта Песчаное, Станично-Лутугинского района Луганской области, которые выехали ранее на автомобиле "Нива Шевроле" в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулись", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, в настоящее время полицейские проводят неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавших лиц.

Фото: facebook.com/ato.news

Как сообщала "Страна", в ООН назвали число погибших и раненых мирных жителей Донбасса за три последних месяца.

Ранее в ОБСЕ подтвердила жертвы среди мирных жителей Докучаевска после обстрела.

Также в ОБСЕ за год на Донбассе погибли более 400 мирных жителей.