Задержка выплаты заработной платы даже на один день уже считается задолженностью.

Об этом заявила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова, сообщает "Укринформ".

"Нет ни одной правовой нормы, которая гласила бы, что неделя или две недели - это является задолженностью, а один день - нет. Есть общий порядок выплаты заработной платы два раза в месяц, и если есть задержка 1, 2, 3 дня - это уже задолженность", - отметила Сукманова, подчеркнув, что речь идет и о государственных, и о частных предприятиях.

Она добавила, что предприятие внутренним приказом определяет числа, в которые будет выплачивать зарплату своим работникам.

"Обычно закон говорит о том, что примерно равные периоды должны быть между авансовой частью и основной частью заработной платы", - отметила заместитель министра юстиции.

В то же время она акцентировала внимание на том, что сам работник должен решить, реагировать ли ему на задолженность по выплате зарплаты, или нет.

Если работник годами работал на предприятии, а в связи с какими событиями происходят задержки по выплате зарплаты на месяц или несколько недель, отметила заместитель министра, то это нарушение, но работник должен выбирать: подождать или как-то реагировать на эту ситуацию.

"Если задержки заработной платы идут постоянно, то не нужно ждать того, что за полгода тебе выплатят полную зарплату", - считает Сукманова.

Как сообщалось, 2 апреля Министерство юстиции начало кампанию по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы.

Во всех регионах Украины созданы штабы по координации, мониторингу и контролю за выполнением органами Государственной исполнительной службы решений о взыскании задолженности по выплате заработной платы и других выплат, связанных с трудовыми правоотношениями.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине зарплатные долги по уже выигранным искам составили 350 млн гривен - Петренко.

Также Верховный суд Украины решил, что к банкротам все равно можно подавать иски.