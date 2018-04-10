Государственные испытания ракетного комплекса "Ольха" начались в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам Секретаря СНБО Александра Турчинова, нынешние испытания - "это финальный этап масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производственников".

"Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощную ракетную технику, которая по всем показателям лучше российского аналога "Смерч", - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО сообщил, что государственные испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых заказчик будет проверять на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет. Он пояснил, что ракеты будут запускаться в полном боевом снаряжении по заранее определенным целям.

Видео: youtube.com/вДудь

Как сообщала "Страна", под Одессой испытали новый украинский ракетный комплекс "Ольха". Секретарь СНБО сообщил, что государственные испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых заказчик будет проверять на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет.

Напомним, что в 2017 году чистый доход военных предприятий Украины перевалит за 30 миллиардов.