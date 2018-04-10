Шведский форвард американского футбольного клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сообщил, что не собирается обращать внимание на ФИФА, если она запретит ему принять участие в ЧМ-2018.

По его словам, если он захочет поехать на ЧМ-2018, то он возьмет и поедет.

"ФИФА не сможет меня остановить. Если я захочу поехать на мундиаль, то поеду. Вопрос не в том, что хочет ФИФА, а в том, чего хочу я. Двери открыты. Сейчас я счастлив, что могу играть в футбол, так давайте же просто играть. Если все сложится хорошо, если я почувствую, что могу делать то, на что способен, то все решится", - цитирует Ибрагимовича footballua.tv.

Как сообщалось ранее, Златану Ибрагимовичу может быть официально закрыта дорога на чемпионат мира 2018 года по футболу. Недавно прославленный форвард Златан Ибрагимович подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Bethard, которая среди прочего занимается ставками на спорт.

Правила Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) предусматривают запрет на участие в чемпионате мира персон, которые связаны с букмекерским миром.

Ранее Златан Ибрагимович заявил, что собирается умереть молодым.